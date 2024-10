Hängen in der Rezession

"Die Wirtschaft hängt in der Rezession fest" - das sagen die Handelskammer im Ruhrgebiet. Und diese Krise sei struktureller Natur. Für die Konjunkturabschätzung haben die Kammern 720 Unternehmen im Ruhrgebiet befragt. Für Südwestfalen steht in den nächsten Tagen ein weiterer Konjunkturbericht an.

© Quelle: IHK Ruhrgebiet