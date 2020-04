Häusliche Gewalt: Die Polizei kann helfen

Zusammensitzen auf engem Raum - und das über längere Zeit. Dazu kommen eventuell noch Zukunftssorgen und Geldnot. Das alles macht Stress und kann zu Gewalt in den eignen vier Wänden führen.

Die Polizei hat Experten im Opferschutz und in der Kriminalprävention, und sie steht mit einem umfassenden Beratungsangebot zur Verfügung. In schweren Fällen kann die Polizei auch Opfer von Gewalt zuhause in Frauenhäusern unterbringen, oder bei gewaltbereiten Partnern eine Gefährderansprache machen. Wichtig ist der Polizei die Botschaft, dass häusliche Gewalt keine Privatsache ist, sondern eine Straftat.





Telefon der Polizei bei häuslicher Gewalt: 02331 / 986-1527 (werktags von 700 Uhr bis 1530 Uhr)

Frauenberatungsstelle: 02331 / 15 888, Frauenhaus: 02331 / 473 1400, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche: 02331 / 207 3991. Bundesweites Hifetelefon: 08000-116016