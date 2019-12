Haftbefehl erlassen

Auf Emst ist gestern früh ein Mann erschossen aufgefunden worden. Um halb sechs am Morgen war ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Am Telefon ist ein 36-Jähriger: In seiner Wohnung liege eine leblose Person. Die Polizei fand einen 37-jährigen Mann mit mehreren Schußverletzungen. Da der Anrufer gleichzeitig der Wohnungsinhaber war er wurde festgenommen. Heute hat der Haftrichter entschieden, dass gegen den Hagener wegen Totschlags ermittelt wird.