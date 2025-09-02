Haftpflicht bleibt teuer
Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 11:49
Die Haftpflichtversicherung für Autos in Hagen bleibt auch im nächsten Jahr relativ teuer. Die Versicherungswirtschaft hat die Regionalklassen neu berechnet, Hagen bleibt in der zweithöchsten Stufe 11.
Regionalklassen sollen das Risiko eines Schadens in einer bestimmten Region abbilden und Bezirke mit ähnlichen Schadenbilanzen bündeln. Maßgeblich ist der Wohnort des Halters, nicht der Ort des Schadens.
Für die Höhe der Versicherungsprämie spielen auch das Fahreralter, die Typklasse des Autos oder die jährliche Kilometerleistung eine Rolle.
Wer trotz Klasse 11 weniger zahlen will, kann die Versicherung zum Jahresanfang komplett zahlen oder auch vertraglich zusichern, dass der wagen nur von einem selbst gefahren wird.