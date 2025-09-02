Haftpflicht bleibt teuer





Regionalklassen sollen das Risiko eines Schadens in einer bestimmten Region abbilden und Bezirke mit ähnlichen Schadenbilanzen bündeln. Maßgeblich ist der Wohnort des Halters, nicht der Ort des Schadens.

Für die Höhe der Versicherungsprämie spielen auch das Fahreralter, die Typklasse des Autos oder die jährliche Kilometerleistung eine Rolle.

Wer trotz Klasse 11 weniger zahlen will, kann die Versicherung zum Jahresanfang komplett zahlen oder auch vertraglich zusichern, dass der wagen nur von einem selbst gefahren wird.