Navigation

Haftpflicht bleibt teuer

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 11:49

Die Haftpflichtversicherung für Autos in Hagen bleibt auch im nächsten Jahr relativ teuer. Die Versicherungswirtschaft hat die Regionalklassen neu berechnet, Hagen bleibt in der zweithöchsten Stufe 11.

Typisches Bild im Berufsverkehr: Ein Stau mit einer Reihe von Autos (Symbolbild).
© Alexandra Gl - stock.adobe.com


Regionalklassen sollen das Risiko eines Schadens in einer bestimmten Region abbilden und Bezirke mit ähnlichen Schadenbilanzen bündeln. Maßgeblich ist der Wohnort des Halters, nicht der Ort des Schadens.

Für die Höhe der Versicherungsprämie spielen auch das Fahreralter, die Typklasse des Autos oder die jährliche Kilometerleistung eine Rolle.

Wer trotz Klasse 11 weniger zahlen will, kann die Versicherung zum Jahresanfang komplett zahlen oder auch vertraglich zusichern, dass der wagen nur von einem selbst gefahren wird.

Weitere Meldungen

Was Sie beim Krankengeldbezug müssen und dürfen

Beruf & Bildung Das Krankengeld ist eine Leistung für Arbeitnehmende, die wegen einer Krankheit längere Zeit arbeitsunfähig sind.

Eine Frau mit gebrochenen Fuß telefoniert auf dem Sofa

Was Sie zum Krankengeld wissen müssen

Beruf & Bildung Wenn Arbeitnehmende für längere Zeit krank sind, zahlt die gesetzliche Krankenkasse in der Regel nach sechs Wochen Krankengeld. Experten-Rat, worauf Betroffene achten sollten.

Eine Frau läuft mit Gehhilfen zu Hause

Homeoffice: Was ist überhaupt versichert?

Studioblog Viele von uns arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht im Büro, sondern von zuhause aus. Das ergibt zwar viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren.

skyline