Hagen 5 Tage unter 35

Hagen liegt den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 35. Bleibt der Inzidenzwert einer Kommune fünf Werktage unter dem jeweiligen Schwellenwert, sieht die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ab dem übernächsten Tag neue Öffnungen vor. Hagen liegt dann in Inzidenzstufe 1. Somit gelten ab Montag, 21. Juni, neue Lockerungen in den Bereichen Kontakte, Freizeit, Kultur und Sport. Hier findet Ihr die neuen Regeln im einzelnen und in voller Länge:





















