Hagen braucht mehr Firmen

Es fehlen Firmen in der Stadt - Hagen braucht mehr Unternehmen. So sieht es der Unternehmerrat. Der hatte gestern (Montag) zum Jahresauftakt eingeladen. Gast war Volker Ruff, seit Mitte 2019 Chef der Hagenagentur und damit auch der Wirtschaftsförderung in unserer Stadt.

