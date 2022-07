Hagen hat was

Dabei wird man über einen Podcast zu verschiedenen Hagener Sehenswürdigkeiten geführt und bekommt Infos über. In der Zeit zwischen zwei Zielen gibt es außerdem noch andere interessante Infos über die Stadt. In der ersten Folge sprechen Tabea und ihr Podcastpartner Maximilian über 47 verschiedene Themen. Dabei führen sie durch die Innenstadt. Mit dem Audiowalk will Tabea zeigen, was Hagen eigentlich für schöne Ecken hat. Den Audiowalk findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf hagenhatwas.de. Dort gibt es auch noch mehr Infos zum Audiowalk und den Themen der ersten Folge.