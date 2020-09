Hagen: Heizpilze erlaubt

In Hagen gibt es keine Beschränkungen für Heizpilze und Co in der Gastronomie. Bundesweit hatte der Branchenverband DeHoGa heute gefordert, entsprechende Verbote in der Corona-Krise aufzuheben. Bei uns in Hagen muss das nicht sein, bestätigt eine Sprecherin der Stadt.

© Fotolia