Hagen in Inzidenzstufe 2

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 57,8 beim Robert Koch-Institut liegt Hagen den achten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35. Bleibt die Inzidenz einer Kommune der Inzidenzstufe 1 acht Tage über diesem Grenzwert, fällt die Kommune laut Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen am übernächsten Tag in die nächst höhere Inzidenzstufe. Hagen liegt dann in Inzidenzstufe 2. Daher gelten ab Montag, 16. August, Einschränkungen in den Bereichen Kontakte, Kultur, Freizeit und Sport. Generell benötigen Kinder bis zum Schuleintritt und immunisierte Personen (vollständig geimpft oder genesen) keinen Negativtestnachweis.

© shutterstock.com