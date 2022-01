"Hagen" ist durchgestrichen

Bislang hat Autobahn Westfalen an den Kreuzen Westhofen und Olpe-Süd mit separaten Schildern auf die Sperrung hingewiesen. Trotzdem fahren offensichtlich immer noch viele Leute im Fernverkehr einfach drauf los, weil sie die Ausmaße des Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken nicht kennen. Deshalb hat die Autobahngesellschaft mehrere Städte von den großen blauen Richtungsschildern genommen, bzw. durchgestrichen. Hagen und Dortmund sind es in die eine Richtung, Siegen und Frankfurt in die andere. Dies trägt hoffentlich zu einer Reduzierung des Verkehrs in Lüdenscheid bei, heißt es von Autobahn Westfalen.