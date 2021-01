Hagen: Kein 15-km-Radius

Dazu gehörte auch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, sollte der Inzidenzwert in einer Stadt über 200 Fälle pro 100 000 Einwohner steigen. In der NRW-Variante der neuen Schutzverordnung ist die 15-Kilometer-Regel aber nicht vorgesehen, stattdessen sollen betroffene Kommunen selbst entscheiden. In Hagen werde der Krisenstab – sollten die Fälle wieder über 200 steigen – genau prüfen, warum die Zahl steige und welche Gegen-Maßnahme für unsere Stadt passend ist. Die 15-Kilometer-Regel sei dabei nicht die bevorzugte erste Lösung, sagte uns eine Sprecherin der Stadt. Zur Zeit liegt der Inzidenzwert in Hagen bei 128.