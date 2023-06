Hagen kommt bei Unwetter glimpflich davon

Trotzdem war alles nur halb so schlimm. Denn das wirklich schwere Unwetter zog nördlich und südlich an Hagen vorbei. Die Feuerwehr war gut vorbereitet und hatte auch ein bisschen was zu tun. Ein paar Bäume stürzten um, Keller liefen voll und Gullydeckel kamen hoch. Alle Einsätze seien aber noch in der Nacht abgearbeitet worden, so ein Feuerwehrsprecher. Hier und da kann es am Morgen noch zu Straßensperrungen kommen, sollten jetzt nach dem Unwetter noch Äste herunterfallen.