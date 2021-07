Hagen Mural Projekt startet

An insgesamt zehn Wänden im Stadtgebiet bringen Künstler Gemälde an die Wände. Mit dabei ist auch der Hagener Streetart-Künstler Martin Bender. Ziel ist es, Werke zu erschaffen, die unsere Stadt repräsentieren. Für Kinder und Jugendliche gibt es in der Zeit vom 24. Juli bis zum 01. August verschiedene Kunstworkshops. Teilnehmer können zum Beispiel ein Skateboard-Deck gestalten oder bei einem Graffiti-Workshop mitmachen. Für Initiator Javon Baumann ist es wichtig, das Mural Projekt trotz der Hochwasserkatastrophe am Freitag zu starten.

© Radio Hagen

Alle Infos zum Hagen Mural Projekt gibt es hier.