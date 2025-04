Hagen muss erreichbar bleiben

Es sollen Lösungen für die problematische Verkehrssituation in Hagen angestoßen werden. Das Bündnis hat jetzt sechs Forderungen an die kommunale Politik und Verwaltung im Hagener Rathaus gestellt, die jeweils ein aktuell akutes Problem der Verkehrslage in der Stadt thematisiert.

Aus Sicht des Bündnisses ist eine klare Perspektive und ein Bekenntnis von Politik und Verwaltung dringend erforderlich, die attraktive Erreichbarkeit Hagens insbesondere auch für den Straßenverkehr zu sichern.