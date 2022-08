Hagen muß Gas sparen

Der Verbrauch muß runter. Aber: Viele wirksame Maßnahmen wie erhebliche Temperaturreduzierungen an Arbeitsplätzen sind bisher gesetzlich noch gar nicht umsetzbar. Da müßten zunächst juristische Voraussetzungen vom Gesetzgeber geschaffen werden. Eine Arbeitsgruppe prüft zur Zeit, was in unserer Stadt möglich ist. Angedacht sind Temperatursenkungen in Schwimmbädern, Sporthallen und Gebäuden. Hagen hat bereits viel getan, was energetische Sanierung und Umrüstung der Beleuchtung auf LED anbelangt, dabei sind die Kapazitäten weitgehend ausgereizt. Alles, was jetzt unternommen werden muß, bedeutet weniger Komfort - man wird es merken.