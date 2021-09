Hagen muß sauberer werden

Hagen muß in Sachen Stadtsauberkeit besser werden. Darüber sind sich grundsätzlich auch im Rat alle einig. Nur der Weg zu einer sauberen Stadt bietet immer noch Diskussionsstoff. So auch gestern im Rat. Die SPD hatte beantragt, daß die Prozesse in Sachen Stadtreinigung verbessert werden müssen.

© Radio Hagen