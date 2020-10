Hagen reagiert auf viele Fälle

Aktuelle Info aus dem Krisenstab:

Die Neuninfektionen mit dem Coronavirus in Hagen steigen weiterhin. Der Krisenstab der Stadt Hagen unter Leitung von Oberbürgermeister Erik O. Schulz hat in seiner heutigen Sitzung eine Maskenpflicht für die Fußgängerzone in der Hagener Innenstadt und für den Bahnhofsvorplatz festgelegt. "Heute hat es 71 Neuinfektionen in Hagen gegeben - wir alle müssen noch umsichtiger und vorsichtiger sein", sagt Oberbürgermeister Erik O. Schulz. "Trotzdem möchte ich den Hagenerinnen und Hagenern Mut zu sprechen: Es gibt keinen Grund, Panik oder Angst zu haben. Wenn wir uns alle an die vorgegebenen Regeln halten, stehen wir diese schwierige Zeit gemeinsam durch!"





Grundsätzlich muss überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf dem Bahnhofsvorplatz (Berliner Platz) und in den folgenden Bereichen der Hagener Innenstadt gilt die Maskenpflicht durchgängig:

- Graf-von-Galen-Ring von Bahnhofstraße bis Martin-Luther-Straße

- Bahnhofstraße von Graf-von-Galen-Ring bis Stresemannstraße

- Mittelstraße

- Friedrich-Ebert-Platz

- Elberfelderstraße von Marien- bis Konkordiastraße

- Marienstraße

- Rathauspassage

- Goldbergstraße von Hoch- bis Elberfelderstraße

- Kampstraße von Hochstraße bis Friederich-Ebert-Platz

- Spinngasse

- Hohenzollernstraße

- Adolf-Nassau-Platz

- Volkspark

- Körnerstraße von Sparkassen-Karree bis Friedrich-Ebert-Platz

- Badtstraße von Friedrich-Ebert-Platz bis Holzmüllerstraße

- Rathausstraße von Friedrich-Ebert-Platz bis Potthofstraße

- Dahlenkampstraße





Alle Bereiche, in denen die Tragepflicht gilt, sind durch Schilder gekennzeichnet. Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, sind von der Maskenpflicht befreit. Die Befreiung muss durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. Das Hagener Ordnungsamt erhöht am Wochenende die Kontrollen zwecks Einhaltung der Corona-Regeln in Hagen.

















