Hagen sucht Abkühlung

Wichtig ist dieser Tage auch das Hitzetelefon, für das sich viele Ehrenamtliche engagieren. Sie rufen ältere Menschen bei Hitzewarnungen an und besprechen mit ihnen das richtige Verhalten. Da diese bei Hitze besser Zuhause bleiben sollen, sind die Anrufe auch wichtige soziale Kontakte. Interessenten können sich oder Angehörige bei der Freiwilligenzentrale anmelden. Einen Hitzeschutzraum kann die Stadt auch anbieten. Das Foyer im Kunstquartier steht allen ab Mittag als Kühloase zur Verfügung.