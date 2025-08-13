Navigation

Hagen sucht Abkühlung

Veröffentlicht: Mittwoch, 13.08.2025 07:21

Die aktuelle Hitzebelastung kann für viele Menschen gefährlich werden. Es geht vor allem um ältere Menschen, um chronisch kranke aber auch um Schwangere und kleine Kinder. Die Stadt Hagen hat einen Hitze-Warn-Aufkleber erstellen lassen, der bei zu hohen Raumtemperaturen rot wird und warnt. Der Aufkleber wird auf Veranstaltungen verteilt, kann aber auch online bei der Stadt Hagen bestellt werden.

Wichtig ist dieser Tage auch das Hitzetelefon, für das sich viele Ehrenamtliche engagieren. Sie rufen ältere Menschen bei Hitzewarnungen an und besprechen mit ihnen das richtige Verhalten. Da diese bei Hitze besser Zuhause bleiben sollen, sind die Anrufe auch wichtige soziale Kontakte. Interessenten können sich oder Angehörige bei der Freiwilligenzentrale anmelden. Einen Hitzeschutzraum kann die Stadt auch anbieten. Das Foyer im Kunstquartier steht allen ab Mittag als Kühloase zur Verfügung.

Weitere Meldungen

Hitze: Was hilft bei geschwollenen Beinen?

Gesundheit Die Beine sind bleiern, die Haut spannt: Am Ende eines heißen Tages ist da bloß das Bedürfnis, die Füße hochzulegen.

Ein Mann nimmt ein Fußbad

5 Tipps für die Hitzetage

Gesundheit Die Wärmebelastung in den nächsten Tagen kann extrem werden, sagen Meteorologen voraus.

Ein Mann schüttet sich Wasser ins Gesicht

Weiterer Waldbrand in Westtürkei - Flughafen teils gesperrt

Panorama In der Westtürkei brennt es erneut. Menschen werden über Land und See evakuiert, der Verkehr ist stark eingeschränkt. Sturmböen könnten die Flammen zusätzlich anfachen.

Brände in der Türkei
skyline