Hagen und der Fall der Fälle

Wir alle sind im Notfall gefragt, das hat sich beim Hochwasser vor vier Jahren gezeigt. Unter der Regie der Hagener Feuerwehr geht es nun darum, sich für einen weiteren Fall der Fälle vorzubereiten und zu vernetzen, also um die Bewältigung außergewöhnlicher Gefahren- und Schadenlagen.

Hagen ist da viel weiter als andere Kommunen, das wurde Anfang der Woche auf einer gemeinsamen Veranstaltung deutlich. Vertreter vom Ruhrverband oder der Zahnärztekammer, also Leute von auswärts, lobten die Zusammenarbeit und schlugen den Hagener Weg sogar als Beispiel für andere Städte vor.