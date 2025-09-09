Hagen und der Fall der Fälle
Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 16:06
Bei uns in Hagen macht die kritische Infrastruktur gemeinsame Sache. Es geht um die Bereiche innerhalb der Stadt, die als Grundlage für das Funktionieren moderner, leistungsfähiger Gesellschaften gelten. Dazu zählen staatliche aber auch städtische Organisation wie Polizei, Feuerwehr, die Energie- und Wasserversorgung oder die Entsorgung. Zur Kritis gehören aber auch Apotheken, Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisation und auch wir von Radio Hagen.
Wir alle sind im Notfall gefragt, das hat sich beim Hochwasser vor vier Jahren gezeigt. Unter der Regie der Hagener Feuerwehr geht es nun darum, sich für einen weiteren Fall der Fälle vorzubereiten und zu vernetzen, also um die Bewältigung außergewöhnlicher Gefahren- und Schadenlagen.
Hagen ist da viel weiter als andere Kommunen, das wurde Anfang der Woche auf einer gemeinsamen Veranstaltung deutlich. Vertreter vom Ruhrverband oder der Zahnärztekammer, also Leute von auswärts, lobten die Zusammenarbeit und schlugen den Hagener Weg sogar als Beispiel für andere Städte vor.