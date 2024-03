Hagen und die Earth Hour

Auch viele Privatleute schalten das Licht aus, um ein Zeichen gegen die globale Erwärmung zu setzen und das Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken. Das passiert heute Abend zwischen 20.30 und 21.30 Uhr.

In diesem Jahr beteiligen sich die Kirche St. Marien, der Hagener Entsorgungsbetrieb und ENERVIE mit der Hauptverwaltung in Haßley an der Aktion. Auf dem Rathausturm wird die blaue Rathauslaterne ausgeschaltet. Die Stadt Hagen ruft darüber hinaus alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen dazu auf, an der globalen Klimaschutzaktion teilzunehmen.