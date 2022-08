Hagen und die Flut

Die Kompanie ist in Minden stationiert, dort soll es Ende des Monats eine Dankeschön-Veranstaltung geben. Von der Stadt Hagen soll es dabei Dankes-Urkunden geben. Die Firma Schmiedag will danach einen Grillabend sponsern. Die Soldaten hatten damals auch gemeinsam mit der Feuerwehr für die Rettung von 17 Schmiedag-Beschäftigten gesorgt. Die hatten sich vor den Fluten auf ein Gebäudedach geflüchtet, die Rettung kam praktisch in letzter Minute.