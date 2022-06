Hagen will mehr Tempo 30

Der Rat der Stadt will unterm Strich mehr Tempo 30 in Hagen - Hagens Bundestagsabgeordnete sollen sich genau dafür in Berlin einsetzen. Das ist ein Ratsbeschluss von gestern - vor der Abstimmung gab es aber eine kontroverse Debatte.

© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services