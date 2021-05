Hagen wird Modellregion

Das hat Kämmerer Christoph Gerbersmann, der auch IT-Verantwortlicher der Stadt ist, gestern im Haupt- und Finanzausschuß berichtet. Jetzt stehen noch einige datenschutzrechtliche Fragen an, in deren Lösung auch Bund und Land eingebunden sind. Wenn die geklärt sind, kann die Luca-App endgültig bei uns an den Start gehen. Mit der Luca-App soll die Kontaktverfolgung z. B. von Restaurantbesuchern deutlich vereinfacht werden.