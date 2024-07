Hagen zeigt Flagge - Bürgermeister für den Frieden

Mayors for Peace

Hagen zeigt Flagge. In Deutschland gehören 895 Städte dem weltweiten Netzwerk an Mayors for Peace an, das sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt, aber auch aktuelle Themen aufgreift, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Rund 600 Städte in Deutschland beteiligen sich in diesem Jahr am Flaggentag.

Mehr als 12.000 Atomsprengköpfe gibt es zurzeit, neun Länder besitzen welche. Die Aktion soll - beginnend auf kommunaler Ebene - auf die Gefahren der Atomwaffen aufmerksam machen und Druck für eine Abrüstung dieser.