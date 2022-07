Hagen zeigt heute Flagge für den Frieden und gegen Atomwaffen.

Dieses weltweite Netzwerk setzt sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen ein. Für Hagens Oberbürgermeister Erik Schulz ist es eine Selbstverständlichkeit mitzumachen. "Mehr als 12.700 Atomwaffen sind eine Bedrohung für uns alle. Daher setzen wir mit dem Hissen der Flagge ein Zeichen für den Frieden", so Schulz. In diesem Jahr zeige man mit der Flagge auch Solidarität mit der Ukraine. Die europäische Sicherheitsordnung sei durch den Angriffskrieg zerstört worden, die atomare Bedrohung so präsent wie lange nicht mehr. Alleine in Deutschland beteiligen sich rund 500 Städte und Gemeinden an der Aktion und zeigen Flagge.