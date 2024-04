Hagenbad sucht Rettungschwimmer

Die Freibäder Hestert und Hengstey wollen bald wieder in die Sommersaison starten - aber vorher braucht die Bäderlandschaft Rettungsschwimmer. und zwar nicht wenige. Für 11 Retter stehen Verträge im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bereit. Außerdem sucht die Hagenbad drei Vollzeitrettungschwimmer.

Die Knappheit an Rettern ist keine Hagener Besonderheit: auch in anderen Städten fehlen Retter am Beckenrand. Die Hagenbad hilft beim Erwerben des Rettungsschwimmscheins ein Link zur Kontaktaufnahme ist auf unserer Homepage.





HAGENBAD: Jobshttps://www.hagenbad.de/hagenbad/jobs#job-359458