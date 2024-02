Hagener Bismarckturm ist sanierungsbedürftig

Turm löst sich auf

Der Turm besteht aus empfindlichem Sandstein - und der wiederum löst sich bei nasskaltem Wetter langsam auf. Besonders betroffen ist aktuell das Innere des Turmes. Das Team vom Förderverein musste Anfang der Woche eine große Menge an aufgelösten Steinresten beseitigen. Das das Problem früher oder später auftreten wird, war klar. Denn bei der Aufwendigen Sanierung des Turms von 2011 bis 2014 musste der vorhandene Innenputz entfernt werden. Er hatte den Turm bis dato vor der Verwitterung von innen heraus geschützt.

Teure Sanierung steht an

Die Lösung des Problems ist simpel, aber teuer. Es muss eine schützende Putzschicht aufgebracht werden. Die Sanierung kostet laut Bismarckturm-Förderverein 30.000 Euro. Der Verein hat momentan 20.000 Euro auf der hohen Kante - für die Sanierung fehlen also noch etwa 10.000 Euro. Der Vereint plant einen offiziellen Spendenaufruf. Außerdem wurde ein Unterstützungsantrag an die Bezirksvertretung Mitte gestellt. Wenn ihr jetzt schon unterstützten wollt, wendet euch gerne direkt an den Verein. Das geht entweder per Facebook oder per E-Mail.

Telefoninterview zum Nachhören

Unser Moderator Felix Tusche hat am Mittwoch (21.02.24) mit dem Fördervereins-Vorsitzenden Detlev Kura über die nötige Sanierung gesprochen. Das Gespräch könnt ihr hier noch einmal anhören.