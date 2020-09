Hagener Bordelle vor Öffnung

Im Grunde sei alles so weit vorbereitet. Er habe ein komplettes Hygieneschutzkonzept, dass von Kunden und Prostituierten eingehalten werden muss. Die Stadt will das Konzept mit den Coronavorschriften des Landes NRW abgleichen und dann werde es ein ok geben.

Seit März haben die Bordellbetriebe in der Stadt geschlossen. Carsten Rohleder sagt: formal hätte er schon aufmachen dürfen, aber bisher habe man mit der Stadt gut zusammen gearbeitet, und so käme es auf einen Tag auch nicht mehr an.