Hagener Demo gegen Rechtsextremismus

Ablauf und Vorbereitung

Das "Bündnis offen bunt", kurz BOB, hat die Demo angemeldet. Die Demonstration startet heute (Donnerstag, 25. Januar) um 18 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Dann geht es durch die Kampstraße, die Elberfelder Straße und über den Adolf-Nassau-Platz in den Volkspark. Dort ist eine Kundgebung geplant. Die Veranstalter haben zunächst 500 Teilnehmer angemeldet, es dürften aber deutlich mehr werden. Die Polizei ist auf alles vorbereitet und mit zahlreichen Kräften im Sondereinsatz.

Demokratie schützen

...lautete der Appell des DGB auf dessen Neujahrsempfang gestern. Der Gewerkschaftsbund gehört zum Bündnis, das die Demonstration heute Abend in Hagen mit organisiert. Hagens DGB-Chef Stefan Marx dazu:

Schule will Zeichen setzen

Auch an den Schulen ist es vielen ein Bedürfnis, ein Zeichen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu setzen. An der Hildegardis hat Schulseelsorger Christian Haase mit der Schülervertretung zum Beispiel ein Video dazu produziert. Das Ganze ist relativ spontan am Dienstag passiert, um noch viele Leute zu erreichen. Die ganze Initiative war aus einem kurzen Instagram-Chat mit dem Schulseelsorger entstanden.

Für alle jungen Menschen aus der Hildegardis-Familie: Ab 17 Uhr Treffen auf dem Schulhof, ab 17.30 Uhr geht es dann Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Das komplette Video gibt's zum Beispiel in unserer Story-Reihe "Das ma Fakt" bei Instagram.