Hagener Feuerwehrmann geehrt

Er war während der Flutnacht unterwegs um zwei Kameraden zu helfen, die mit ihren Einsatzauto steckengeblieben waren. Während die im Fahrzeug saßen und auf Hilfe warteten, sahen sie eine Person im Wasser und setzten sofort einen Notruf hinterher.

© Ralf Schaepe

Selves und sein Kollege Florian Schulz waren ja sowieso auf der Anfahrt und hielten die Augen offen. In Dahl sahen sie die Frau auf einem Wall, links und rechts vom Wasser umgeben. "Dann haben wir sie ins Fahrzeug hineingezogen, dass sie dann in Sicherheit ist", berichtet Selves.

Stark gerührt nahm Selves die Medaille entgegen und sagt, es hätte in Hagen noch viele andere Helfer gegeben. Er sehe das so, dass er die Ehrung praktisch stellvertretend entgegen nimmt.