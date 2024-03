Hagener Heimatpreis

Der Heimatpreis der Stadt Hagen geht an drei Einrichtungen und Vereine in der Stadt. In diesem Jahr ging es um die Weitergabe des Heimatgedankens an die nächste Generation und um Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung. Preise in Höhe von 6.000, 5.000 und 4.000 Euro sind beim Heimatpreis ausgelobt. Den ersten Preis hat die Sternwarte Hagen bekommen.

© Sternwarte Hagen