Hagener Impfzentrum fertig

Nach derzeitigem Stand ist der Impfstoff am 27ten Dezember verfügbar. Zunächst werden dann mobile Teams zu den Pflegeheimen fahren und dort impfen. Anfang Januar geht das Impfzentrum dann in den Besucherbetrieb über, sagt Oberbürgermeister Erik Schulz. Aber auch dann werde es noch Prioritätenlisten geben. Wer geimpft werden will, muss sich einen Termin geben lassen. Die Kontaktdaten geben wir dann bekannt.

Am Eingang wird direkt geprüft, ob man einen Termin hat. Wer ohne Termin kommt, hat keine Chance auf eine Impfung.

Die Leute im Impfzentrum werden in zwei Schichten arbeiten. Die Stadthalle ist dafür ausgelegt, dass 1000 Menschen pro Tag geimpft werden können. Voraussichtlich bis Sommer bleibt die Stadthalle Impfzentrum – andere Veranstaltungen können so lange nicht stattfinden.