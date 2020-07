Hagener oft krank

Landesweit sind es knapp 16 Krankheits-Fehltage. Am häufigsten fehlten die Menschen krankheitsbedingt in Gelsenkirchen - an durchschnittlich 22 Tagen - und am seltensten in Bonn mit knapp 12 Tagen. Hauptgrund waren 2019 psychsiche Erkrankungen wie Depressionen. Am zweithäufigsten fallen die Menschen wegen Rückenleiden aus, und auf dem dritten Platz liegen die Atemwegserkrankungen.