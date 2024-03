Hagener Osterfeuer 2024

Osterfeuer in Hagen

Auch in diesem Jahr wird es viele Osterfeuer in der Stadt geben. Traditionell finden sie an Karsamstag statt, der ist dieses Jahr am 30. März. Wann es wo los geht:

Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Fley: ab 18 Uhr im Heigarenweg

Osterfeuer der Loßröcke Boele: ab 18 Uhr in der Loßrockhalle, Malmkestraße 68

Osterfeuer des KGV Am Südhang & SV Fortuna Hagen: ab 16 Uhr in der Dickenbruchstraße 27

Osterfeuer der Heidefreunde Boelerheide: ab 18 Uhr in der Overbergstraße 64a

Osterfeuer des KGV Ischeland: ab 15 Uhr in der Fleyer Straße 179a, das Feuer wird um 19 Uhr entzündet

Auch die SpVg Hagen 1911 ist dieses Jahr mit dabei, jedoch ohne Feuer. Statt eines Osterfeuers wird es eine Osterfeier geben. Start ist um 17 Uhr in dem neuen Vereinsheim an der Haßleyer Straße 53.

Osterfeier statt Osterfeuer

Letztes Jahr hat man am Lohe-Platz noch ausgiebig gefeiert, doch am Tag nach dem Osterfeuer ist das ehemalige Vereinsheim abgebrannt. Auch wenn der Verein da bereits schon an die Bezirkssportanlage Emst gezogen war, wollten sie das traditionelle Osterfeuer auch weiter am Lohe-Platz entzündet. Zumindest solange der Ascheplatz noch nicht einem Neubaugebiet weichen musste. Das Feuer hat dem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die nötige Infrastruktur und sanitären Anlagen sind durch den Brand zerstört worden, sodass sich der Verein in diesem Jahr dazu entschieden hat, eine Osterfeier um das neue Vereinsheim an der Haßleyer Straße zu veranstalten.

© Radio Hagen

Um nicht gänzlich auf ein Feuer verzichten zu müssen, werden mehrere kleine Feuer in Feuerkörben entzündet. Ein großes Feuer zu realisieren hätte sich ohnehin schwierig gestaltet, so der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Urmoneit. Wegen des Kunstrasenplatzes, der Nähe zur A45 und den umstehenden Wohnhäusern wäre es fraglich gewesen, ob die Genehmigung überhaupt erteilt worden wäre. Der Verein möchte trotzdem das Beste aus der Situation machen und veranstaltet deshalb ein Fest mit Musik, Grill, Cocktailbar und Stockbrot. Der Kunstrasenplatz gehört nicht mit zum Veranstaltungsgelände, lediglich Kinder dürfen ihn betreten.

Wer an der Osterfeier teilnehmen möchte, braucht eine Eintrittskarte für das umzäunte Gelände. Die kostet 5€ und ist gleichzeitig eine Verzehrkarte. Der Vorverkauf lief auch ohne Feuer sehr gut, es gibt keine Karten mehr zu kaufen. Auch an der Abendkasse wird es nur ein kleines Kontingent an Karten geben.





Wird es in Zukunft wieder ein Osterfeuer beim SpVg Hagen 1911 geben?

© Radio Hagen

Was muss bei einem Osterfeuer beachtet werden?

Ein Osterfeuer dient der Brauchtumspflege, jedoch gibt es einiges zu beachten bei der Planung und Durchführung.

In Landschafts- Wasser- und Naturschutzgebieten ist das Entzünden eines Osterfeuers verboten. Abfall jeglicher Art, wie zum Beispiel Autoreifen oder Plastiktüten dürfen nicht verbrannt werden, sondern nur unbehandeltes Holz und trockene Pflanzenreste. Verstöße haben ein erhebliches Bußgeld zur Folge. Das Brennmaterial muss kurz vor dem Osterfeuer, im Idealfall am selben Tag, umgeschichtet werden, um Wildtiere wie Hasen oder Igel vor dem Feuertod zu bewahren. Die nutzen das aufgeschichtete Gehölz nämlich gerne als Unterschlupf. Ebenso muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Straßen, Bäumen, Wäldern und Gebäuden eingehalten werden (mindestens 50 Meter zu Gebäuden und Bäumen, sowie mindestens 100 Meter zu Straßen und Wäldern). Ist das Feuer zu nah an einer Straße könnte die Sicht behindert und somit die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Mindestens zwei Personen müssen das Feuer beaufsichtigen und sicherstellen, dass niemand zu nah an die Feuerstelle tritt und sich in Gefahr begibt. Sie dürfen die Feuerstelle erst verlassen, wenn das Feuer erloschen ist. Auch sollten Löschmittel wie beispielsweise Wassereimer und Feuerlöscher bereitstehen, um im Ernstfall zügig eingreifen zu können. Um alkoholische Getränke verkaufen zu dürfen, ist eine gaststättenrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Die Einhaltung der Auflagen wird auch dieses Jahr wieder stichprobenartig kontrolliert.