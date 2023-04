Hagener Osterkirmes eröffnet

Bis einschließlich zum 16. April ist die Kirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. In diesem Jahr gibt es endlich ein das Riesenrad auf der Kirmes. Am 12. April (Mittwoch) ist Familientag. Es gibt Rabatte an allen Fahrgeschäften und Verkaufsständen. Am 13. April (Donnerstag) ist Kindertag, wo Kinder auf Micky Maus oder auch Olaf treffen können. Am 14. April (Freitag) findet um 21 Uhr das Feuerwerk statt. Die Kirmes kostet in diesem Jahr keinen Eintritt und der Platz ist nicht eingezäunt.

