Hagener Pflege weiter im Fokus

Man sei zufrieden, dass man nach dem Start am Sonntag bereits so viele Personen impfen konnte, so Kinzius. Die Bewohner sowie alle Mitarbeiter in der Pflege stehen weiterhin im Fokus: Bis zum 15. Januar wolle man versuchen, alle 32 Pflegeeinrichtungen in Hagen einmal durchgeimpft zu haben. Eine zweite Impfung ist nach drei Wochen erforderlich. Ob dann das Impfzentrum in der Stadthalle seiner Arbeit nachgehen kann, ist abhängig davon, wann zwei weitere Corona-Impfstoffe – neben dem von Biontech und Pfizer – eingesetzt werden können.