Hagener Restaurants reagieren

Das Restaurant an der Volme etwa findet die Enscheidung nicht gerecht, möchte aber weiter für seinen Laden und um die Stammkunden kämpfen. Deswegen wird es auch diesmal wieder einen Lieferservice geben. Den hatte das Restaurant schon beim ertsen Lockdown im Frühjar eingerichtet. Die Neue Färberei auf dem Elbersgelände hat noch nicht entschieden, ob sie liefern wird. Im Raum steht auch eine Schließung für 3 Monate. Der Chef der Trattoria in Halden sagt: Wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, dann machen wir das so. Wir machen das Beste aus der Situation. Einen Lieferdienst wird es von dort wohl nicht geben - das Angebot passe nicht dazu. Das Café Goldbergs Törtchen arbeitet an einer Online-Tortenliste, von der man dann vorbestellen und sich die Torte im Laden abholen kann.