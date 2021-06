Hagener Schule testet Software

Die Screening-Software trägt den Namen Edulog und soll dabei helfen, die Fähigkeiten der Kinder vor der Einschulung zu bestimmen. An der Astrid-Lindgren-Grundschule wird bereits mit dieser Methode gearbeitet: Der automatisierte Abschlussbericht und die Echtzeitstatistiken ermöglichen es, die eingesparte Zeit in zielführende Maßnahmen anstatt in Verwaltung zu investieren, so Schulleiterin Daniela Scheuermann. In der vergangenen Woche übergab sie im Deutschen Bundestag persönlich die bisherigen Ergebnisse.

Foto (von links): Claudia Roth, Daniela Scheuermann, Volker Sassenberg (Geschäftsführer der Softwarefirma) und Frauke Rösler.