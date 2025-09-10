Navigation

Hagener setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 18:32

Am Hagener Rathaus gab es am Mittwoch (10.9.) eine Menschenkette für die Demokratie. Hier gibt es die Infos!

© Lorita Halili / Radio Hagen

Vier Tage vor der Kommunalwahl rufen die Omas gegen Rechts dazu auf, das Hagener Rathaus vor Rechtsextremismus zu schützen. Unter dem Motto "Wir schützen das Hagener Rathaus" ging es darum klarzumachen, dass in der Kommunalpolitik kein Platz für Hass, Ausgrenzung und Hetze ist.

Wir haben mit einigen Teilnehmern gesprochen und sie gefragt, warum sie hier sind.

© Radio Hagen
© Radio Hagen

Weitere Meldungen

WAHLTACH

Friedel Hiersenkötter Wählen zu dürfen ist besser, als keine Wahl zu haben! Insofern zählen für die anstehende Kommunalwahl im Grunde keine Ausreden. Wir haben uns informiert, ein Bild gemacht...

Cuno-Schüler im Gespräch mit dem OB

Lokalnachrichten Heute hat sich die Schülervertretung mit dem Oberbürgermeister getroffen. Hier gibt es die Infos!

MAOLI

Bandabteilung 14.9. Dortmund-Barop, Gemeindefest20.9. Museumsnacht Dortmund, Naturkundemuseuminstagram.com/malimarbie/ & instagram.com/olli_dacapo/

skyline