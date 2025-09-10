Hagener setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Vier Tage vor der Kommunalwahl rufen die Omas gegen Rechts dazu auf, das Hagener Rathaus vor Rechtsextremismus zu schützen. Unter dem Motto "Wir schützen das Hagener Rathaus" ging es darum klarzumachen, dass in der Kommunalpolitik kein Platz für Hass, Ausgrenzung und Hetze ist.

Wir haben mit einigen Teilnehmern gesprochen und sie gefragt, warum sie hier sind.

© Radio Hagen