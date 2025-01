Hagener Soroptimistinnen spenden 10100 Euro an Unsichtbar

Die Spende der Hagener Soroptimistinnen ist bei ihrem letzten Kneipenquiz im Crocodile zusammengekommen. Und auch beim nächsten Kneipenquiz soll der Ticket-Erlös wieder an Unsichtbar gehen. Wer am 22. Februar ab 16 Uhr in Jacques‘ Weindepot in geselliger Runde etwas Gutes tun möchte, kann sich per E-Mail bei den Soroptimistinnen anmelden

kneipenquiz@soroptimist-international-hagen.de