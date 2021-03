Hagener Statement zu Astrazeneca

© Radio Hagen

Gleichwohl haben Dänemark das Impfen damit ausgesetzt, die Niederlande und nun auch Deutschland. Kinzius geht davon aus, dass man hier eher Rücksicht auf eine reizbare Öffentlicheit nimmt als auf Fakten. Thrombosen, wie in Dänemark beobachtet, gebe es immer wieder – und es stehe noch gar nicht fest, ob diese Thrombosen überhaupt in Zusammenhang mit Astra Zeneca stehen. Zudem: Angesichts von 5 Mio Impfungen mit dem Stoff und 30 Thrombosen müsse man die Verhältnismäßigkeit sehen. Und die Verhältnismäßigkeit sieht Kinzius so:

Also: In verschiedenen Ländern wird die Impfung mit Astra Zeneca ausgesetzt, um möliche Komolitaktionen zu untersuchen. Hagens Chefimpfarzt Dr. Rolf Kinzius hält Astra Zeneca dagegen für einen guten Impfstoff mit geringem Risiko. Zudem würde es mehr Todesopfer fordern, wenn der Stoff nicht verimpft wird.