Hagener Sternsinger unterwegs

Normalerweise ziehen die Kinder in den katholischen Gemeinden dann von Tür zu Tür, um Segen zu spenden und Spenden zu sammeln. In der Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Wer gerne einen Segenszettel erhalten und die Sternsinger durch eine Spende unterstützen möchte, kann sich gerne an das jeweilige Pfarrbüro wenden. In der Regel werden zu den Gottesdiensten um den 06. Januar für die Sternsinger gesammelt und ein Segensaufkleber verteilt. Einige Gemeinden haben auch „Sternsinger-Briefe“ mit Segensaufkleber und Spendentüte vor Ort verteilt. Neben dem Beispielland Ukraine werden durch die Sternsinger auch weitere Projekte für Kinder in Lateinamerika, Afrika oder Asien gefördert.