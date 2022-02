Hagener Sturmtage...

In der morgigen Nacht wird der Wind schnell zunehmen und in Böen teilweise Orkanstärke erreichen - das entspricht Windstärken 11 bis 12. Gegen Donnerstag früh lassen die vorübergehend nach - nehmen am Donnerstag Vormittag aber wieder zu.

Gegen Abend wird der Wind dann schwächer.





Der Deutsche Wetterdienst weist aber schon jetzt auf eine neue Sturmfront hin: Von Freitag auf Samstag droht eine weitere Sturmlage. Der Wetterdienst empfiehlt, die Wetteraktualisierungen zu verfolgen.