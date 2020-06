Hagener Süden

Ein historischer Blumenkorso am Rummenohler Bahnhof, die Gaststätte Emons an der Sprengstofffabrik. Heinz Böhm hat die Fotos - und die Geschichten dazu. Seit einiger Zeit präsentiert er das Ganze auch online. Aber auch in Papierform gibt es seine Funde. Das Schönste - so sagt er - sind die Reaktion. Von Alteingesessenen Volmetalern, aber auch von denen, die mittlerweile woanders wohnen und sich über die historischen Aufnahmen aus der Heimat freuen.





