Hagener Telefonseelsorge wird 50

Träger sind die evangelische und die katholische Kirche. Die Arbeit wird zum Großteil von Ehrenamtlern geleistet. Zum Jubiläum soll es eine Vortragsreihe geben. außerdem ist ein Buch geplant. Menschen, die sich an die Telefonseelsorge wenden, haben vor allem drei Kernthemen. Häufig geht es um Einsamkeit, Beziehungen und Erkrankungen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Auch per Mail oder Chat. Jeder Kontakt ist geschützt und vertraulich. Wenn ihr die Hilfe der Telefonseelsorge in Anspruch nehmen wollt, findet ihr hier alle Kontaktdaten. Auf der Homepage gibt es auch Infos für potentielle Ehrenamtler, die das Team unterstützen möchten.