Hagener Tierheim voll

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das liegt an der Urlaubszeit aber auch am Verlauf der Pandemie. Im Lockdown haben sich viele Leute Tiere angeschafft, im Alltag fehlt ihnen die Zeit. Dazu kommt die aktuelle Situation, in der Energie aber auch viele Lebensmittel deutlich teurer geworden sind. Viele Menschen können sich ihre Tiere einfach nicht mehr leisten. Das Hagener Tierheim merkt die Situation auch daran, dass die Spendenbereitschaft zurück geht. Das betrifft Geldspenden aber auch Unterstützung in Form von Tierfutter und Co.