Hagener Unternehmerverein

Egal, ob es um Trinkwassersäulen in öffentlichen Gebäuden oder das Picknick "Ganz in weiß" geht. Der Hagener Unternehmerverein ist immer dabei, sowohl mit personeller als auch finanzieller Unterstützung. Der Verein wirkt im Hintergrund an vielen Formaten und Konzepten in unserer Stadt mit. Gestern hatte er zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

© Unternehmerverein