Hagener Weihnachtsbäume

Man kauft ja ohnehin in der frischen Luft sein Bäumchen ein, aber auch dort ist vorgesorgt. Desinfektionsmittel steht bereit, wo man den Mindestabstand nicht einhalten kann, soll ein Mund-Nasenschutz getragen werden. An den Wochenenden werden die Laufwege vorgegeben. Und es wird nicht wie sonst an den drei Wochenenden vor dem Fest den kleinen Weihnachtsmarkt geben. Heimhard hofft, daß die Kunden stattdessen vermehrt während der Woche kommen und die Wochenenden dadurch entzerrt werden. Geöffnet ist montags bis samstags zwischen 9 und 18 Uhr, sonntags zwischen 11 und 16 Uhr. Obwohl die Weihnachtsbaum-Preise grundsätzlich gestiegen sind, hält Dirk Heimhard sie stabil auf dem Niveau vom letzten Jahr.