Hagenerin attackiert und gefilmt

Die Polizeimeldung lautet folgendermaßen:





Vier Unbekannte sind Montagabend (03.05.2021, 18.10 Uhr) auf eine 20-Jährige inBeckum getroffen, einer aus der Gruppe hat sie massiv beleidigt und zur Seite gestoßen.Die Frau aus Hagen war als Vertreterin für einen Telekommunikationsdienst zu Fuß von derkommend über die Herderstraße in Richtung Vellerner Straße unterwegs. Auf der Herderstraße kamenvier Unbekannte entgegen. Einer der Männer sprach sie unvermittelt an, beleidigte sie massiv undstieß sie gegen einen Zaun. Außerdem machte er gegen ihren Willen ein Video von der 20-Jährigendrohte es zu veröffentlichen. Anschließend ging die Gruppe Richtung Hauptstraße weiter. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter bis 1,75Meter groß, südosteuropäischen Typs. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen oder hat das Zusammentreffen und die Beleidigungen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.