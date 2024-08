Hagenring trifft Osthaus

Der Hagenring setzt sich dafür ein, zeitgenössische Strömungen in der Kunst und im gesellschaftlichen Leben öffentlich zu machen. Außerdem will er die Kommunikation zwischen kreativen Gruppen und Einzelpersonen unterschiedlicher Richtungen unterstützen. 266 Künstlerinnen und Künstler hat der Hagenring in den 100 Jahren seines Bestehens nach und nach zusammen gebracht. Darunter so große Namen wie Christian Rohlfs und Emil Schumacher. Im Moment sind 33 Aktive im Hagenring - aus Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Objektkunst und Installation.

Die feierliche Eröffnung ist am 12.9. ab 18 Uhr, die Schau ist dann bis zum 10. November zu sehen.